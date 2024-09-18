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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
12:32 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:02 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı (Foto: Arşiv)
Milli Savunma Bakanlığı (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
denildi.




#MSB
#PKK
#terör operasyonu
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