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MSB duyurdu: Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist teslim doldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin X hesabından yapılan duyuruda, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.

Semih Bozkuş
18:23 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor.
Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor.

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kesmiyor.

Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde bitme noktasına gelen terör örgütünden kaçışlara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"



#PKK'lı Terörist
#Terör Örgütü
#Irak
#Mehmetçik
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