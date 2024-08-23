MSB duyurdu: Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist teslim doldu

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kesmiyor.
Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde bitme noktasına gelen terör örgütünden kaçışlara bir yenisi daha eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"