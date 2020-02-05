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MSB: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Bölgeye gönderilen askeri uçak.
Bölgeye gönderilen askeri uçak.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına müdahale için Ankara'dan 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibinin askeri uçakla bölgeye gönderildiğini duyurdu.

AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü belirtilerek, "Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" denildi.

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Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 aracın sevk edildiği bildirilerek, "Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.
Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, dün saat 17.45’te çığ düştüğü hatırlatılarak, "AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8’i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sırılarında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı" denildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildi" denildi.

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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. İkinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi.


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