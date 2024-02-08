MSB'den F-16 açıklaması: Olumsuzluk yaşanması beklenmiyor

Milli Savunma Bakanlığı ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

Milli Savunma Bakanlığı ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini,

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini,

"Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir."

"Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir."

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla süreceğini belirten Aktürk,

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla süreceğini belirten Aktürk,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başta KKTC olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığına dikkati çeken Aktürk, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına desteğin sürdürüldüğünü aktardı.

Aktürk, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili olarak krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgedeki değil dünyadaki herkesin güven ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve yayılmasının önlenmesi gerektiğini savunduklarını kaydetti.