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DİYARBAKIR

Muayene olmak için gitmişti: Hastaneye cansız bedeni geldi

Diyarbakır’da, muayene olmak için hastaneye giden 19 yaşındaki genç, hastane dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Muayene olmak için gitmişti: Hastaneye cansız bedeni geldi
​Diyarbakır’da, muayene olmak için hastaneye giden 19 yaşındaki genç, hastane dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Diyarbakır-Silvan karayolu Dicle Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Yunus Bayram (19), rahatsızlığından dolayı hastanenin acil bölümüne giderek muayene oldu.

TAKLA ATIP REJÜJE ÇIKTI

Muayene sonrası aracına binip eve doğru ilerleyen Bayram, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayram, ambulansla bir süre önce muayene olduğu hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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