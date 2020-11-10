Mücadele bayrağı inmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı Kovid-19 önlemleri nedeniyle dijital ortama taşındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyükelçilere Turkcell mühendislerinin geliştirdiği video konferans platformu BiP Meet üzerinden seslendi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

Büyükelçilerimiz bu sene olağan görevlerinin yanında son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak zaman, enerji ve kaynak israfına fırsat vermeden süreci yönettik. Salgınla birlikte dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Uluslararası kuruluşlar bu yeni dönemi okumakta etkisiz ve çaresiz kalıyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Bayrak Günü mesajı: Özgürce dalgalanana kadar kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz

AYNI ŞEKİLDE SÜREMEZ

Salgın sürecinde uluslararası örgütlerdeki atalet daha da belirgin hale gelmiştir. Biz de zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı bu yeni dönemin şartlarına göre düzenlemeden uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçemeyiz. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin aynı şekilde devam etmesi mümkün değildir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum

YENİ YAPILANMA ŞART

Türkiye olarak bu acı gerçeği yıllardır BM kürsüsünden “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek ifade ediyoruz. İnsanlığın barışı, huzuru ve ortak geleceği için güç yerine adalet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Bize mesafeli yaklaşanlar bile artık reform ihtiyacını kabullenmeye, Türkiye’nin tezlerini desteklemeye başladı. Önümüzdeki dönemde bu çağrımızı daha güçlü bir şekilde dillendirmeye devam edeceğiz.

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DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Bu kritik kavşakta, Türkiye’nin tarihinden, beşeri sermayesinden, jeostratejik konumundan kaynaklanan avantajlarını ne ölçüde kullanabileceği bugün atacağımız adımlara bağlıdır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESİYORUZ

Türkiye gerek İkinci Dünya Savaşı gerekse de Soğuk Savaş sonrasında önüne açılan fırsat pencerelerini değerlendiremedi. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkesin başının çaresine baktığı bir tabloda, biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

OYNAT 01:11 'Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin çok ciddi katkısı bulunuyor' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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TEHDİT DİLİ FAYDA SAĞLAMAZ

Doğu Akdeniz’deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına elbette rıza gösteremezdik. Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi kendisinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır. Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı konferans önerimiz, sorunu diyalogla çözme irademizin tezahürüdür.

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği video konferans platformu BiP Meet üzerinden gerçekleşen 12. Büyükelçiler Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı katılımcılara plaket verdi.

Bürokrasiyi dönüştürdük

Erdoğan, “Ülkemiz artık geçmişin korkuları, eski dönemin alışkanlıklarıyla geleceğini inşa edemez. Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde devlet bürokrasinin de değişmesi kaçınılmazdır. Son 18 yılda hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle bu anlamda ciddi bir paradigma değişikliğine gitmiş bulunuyoruz. Bürokrasimizin eski hantal, vatandaşa karşı mesafeli, hatta vatandaşa tepeden bakan kibirli tavrına son verdik. Etnik kökeni, siyasi görüşü, dış görünüşü ne olursa olsun, insanlarımızın tamamına sonuna kadar yaklaşma talimatını verdik ve kucağımızı açtık. Siyasette olduğu gibi bürokraside de herkesten iş odaklı, çözüm odaklı, hepsinden önemlisi insan odaklı bir tavır bekliyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığı halkın arasına girmeyen, bulunduğu ülkenin kültürünü öğrenmeyen, kendini resepsiyonlara hapseden bir anlayışın, bugünün dünyasında başarı şansı olmadığını dile getirerek, “Asırlara sari birikimi ile Hariciye Teşkilatımızın, geleneğinden güç alarak geleceği kucaklayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

OYNAT 01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklılığına değinerek bu nedenle hiçbir masaya oturmaktan kaçınılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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Umutlarımız ve sevincimiz arttı

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşa’nın alınmasından sonra yaptığı açıklamaları, ekrandan gözleri yaşlı izlediklerini söyledi. Erdoğan, “Tek millet olmanın aşkı budur da onun için. Dün Şuşa’nın işgalden kurtarılmasıyla beraber sevincimiz ve umutlarımız daha da artmıştır. Merhum Mehmet Emin Resulzade’nin dediği gibi ‘Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez, inmeyecektir’. Dağlık Karabağ’daki işgal bitene kadar da mücadele bayrağı inşallah inmeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu. Erdoğan, kısa sürede, işgal altındaki başta Kelbecer ve Laçın olmak üzere buraların da sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz’de müjde bekliyoruz

Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bu doğrultudaki iradelerini daha da kuvvetlendirdiğini belirterek, “Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerinden de yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Türkiye sadece kendi çıkarlarını korumak için değil, dost ve kardeşlerinin hukukunu savunmak için de güçlü olmak zorundadır. Her zaman ifade ettiğim gibi, biz 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülkeyiz” dedi.

İslam düşmanlığı teşvik ediliyor

Dünyada yükselen İslamofobi’ye değinen Erdoğan, “İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının, yurt dışında yaşayan milyonlarca insanımızı hedef alan varoluşsal bir tehdide döndüğünü görüyoruz. Hemen her gün Türklere ve Müslümanlara ait bir camiye, mescide, okula veya iş yerine yapılan tacizin haberini alıyoruz. İslam düşmanlığı, devlet başkanı seviyesinde teşvik ediliyor, destekleniyor. Fikir özgürlüğü bahanesi altında Müslümanların kutsallarına yönelik alçakla saldırılar düzenleniyor. İslam düşmanlığı ile mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir” dedi.

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