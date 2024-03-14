Müftülük'te 55 bin 892 ‘Evet‘

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 2017’de yapılan değişiklikle evlenecek vatandaşlara belediyelerin yanı sıra müftülüklerde de nikah kıyma imkanı tanındı. 7 yıla giren uygulamada sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de 9 bine yakın çift müftülüklerde ‘evet’ dedi. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş hariç Türkiye genelinde ise rakam 55 bin 892’ye ulaştı.

Söz konusu tarihte il ve ilçe müftülerine "evlendirme memurluğu yetkisi" verilmesi ile başlayan nikah kıyma işlemleri müftülüklerde devam ediyor. Bu kapsamda il müftülükleri çiftlerin başvurusu üzerine nikah işlemlerini yerine getiriyor. İlk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul müftülüklerini tercih eden çiftlerin sayısı 5 bin 795 oldu. İstanbul’u ise 5 bin 363 nikahla Diyarbakır takip etti. Ankara’da 2 bin 598, İzmir’de 544, Mardin’de 2 bin 508 ve Muğla’da 2 bin 170 çift müftülüklerde nikâhlarını kıydırdı. Tunceli’de ise sadece 12 çift müftülükleri tercih etti.