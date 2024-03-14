|
Gündem

Müftülük'te 55 bin 892 ‘Evet‘

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:15 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 2017’de yapılan değişiklikle evlenecek vatandaşlara belediyelerin yanı sıra müftülüklerde de nikah kıyma imkanı tanındı. 7 yıla giren uygulamada sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de 9 bine yakın çift müftülüklerde ‘evet’ dedi. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş hariç Türkiye genelinde ise rakam 55 bin 892’ye ulaştı.

İSTANBUL LİDER, EN AZ TUNCELİ

Söz konusu tarihte il ve ilçe müftülerine "evlendirme memurluğu yetkisi" verilmesi ile başlayan nikah kıyma işlemleri müftülüklerde devam ediyor. Bu kapsamda il müftülükleri çiftlerin başvurusu üzerine nikah işlemlerini yerine getiriyor. İlk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul müftülüklerini tercih eden çiftlerin sayısı 5 bin 795 oldu. İstanbul’u ise 5 bin 363 nikahla Diyarbakır takip etti. Ankara’da 2 bin 598, İzmir’de 544, Mardin’de 2 bin 508 ve Muğla’da 2 bin 170 çift müftülüklerde nikâhlarını kıydırdı. Tunceli’de ise sadece 12 çift müftülükleri tercih etti.



#Aktüel
#Müftülük
#Hayat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?