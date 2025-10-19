Yeni Şafak
Muğla, Adıyaman ve Ordu'ya yeni il başkanı

Nur Banu Aras
04:0019/10/2025, Pazar
Samet Özdemir, Cengizhan Güngör, Ekrem Gürcan Çadır.
Şubat ayında 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni yapan AK Parti, teşkilatın röntgenini çekmeye başladı.

İl başkanlıkları için belirlenen performans kriterlerinin sonuçları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda partinin illerdeki varlığını en üst noktaya taşımak icin 8 ilde görev değişikliğine gidilmişti. Bu kapsamda Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları görevden alındı. O illerden 3’üne, Muğla, Ordu ve Adıyaman il başkanlıklarına atama yapıldı. Yeni Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, Adıyaman İl Başkanı ise Ekrem Gürcan Çadır oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevlendirilen yeni il başkanları ile İstanbul'da bir araya geldi. 81 il başkanlığını mercek altına alan AK Parti, 2028 seçimlerine giden süreçte teşkilatta yenilenmeye devam edecek. İl başkanları değişiminin 2028'e kadar süreceği, performans kriterine uymayan il başkanlarının görevden alınacağı öğrenildi. Önümüzdeki süreçte şehirlere dinamizm katacak il başkanlarının görevlendirileceği kaydedildi.



