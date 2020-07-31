Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı: Havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı

Hayat

Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider

Şarkıcı Serdar Ortaç, çıktığı bir programda açıklamalarda bulundu. Ortaç, "Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız, göreceksiniz" dedi.