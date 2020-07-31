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Gündem Bodruma son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı Havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı
MUĞLA

Muğla haber: Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı: Havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken, koronavirüs tedbirleri de artırıldı.

Haber Merkezi DHA
Polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor.
Polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde 300 bine yakın aracın giriş yaptığı ilçedeki oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kapasitenin tam doluluk oranına ulaştı.

DHA

Halk plajlarındaki bayram yoğunluğu da göze çarptı.

Öte yandan, belediye tarafından pandemi nedeniyle hayata geçirilen 'Güvenli alan' projesi kapsamında tüm işletmeler denetlendi.

DHA

Polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor.

DHA

İlçe girişindeki Torba uygulama noktasında bölgeye giriş yapan araçlar denetlenerek, vatandaşların kimlik ve maske kontrolleri yapılıyor.

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