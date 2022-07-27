Muğla'da FETÖ hükümlüsü evin içindeki sığınakta yakalandı

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Cumhuriyet gazetesi Diyanet'in Hadis'i Şerif'e dayandırarak yaptığı açıklamayı çarpıtarak dini değerlerle alay etti

Cumhuriyet gazetesi, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusu üzerine Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı. Cumhuriyet gibi aynı cenahtan diğer siteler de 'İslam dininin kesin bir kâr haddi koymadığının ve bunu piyasa şartlarına bıraktığının' vurgulandığı cevabı kesip biçerek dini değerleri hedef aldı.