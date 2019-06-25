Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Muğlada iki otomobil çarpıştı 2 ölü, 6 yaralı
MUĞLA

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı. Yaralı kurtulan sürücüler Cihan Küçükala ve Osman Tezcan ile Ayşe ve Arif Tezcan, Yurdaşen Şule ve Ayşe Belinay Hekimoğlu (2) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
Trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı

Cihan Küçükala idaresindeki 48 ABH 782 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Çırpı mevkisinde karşı şeride geçerek Osman Tezcan'ın kullandığı 07 BOV 47 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri Selime Küçükala ve Osman Büyükala'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kurtulan sürücüler Cihan Küçükala ve Osman Tezcan ile Ayşe ve Arif Tezcan, Yurdaşen Şule ve Ayşe Belinay Hekimoğlu (2) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

  • Öte yandan kaza nedeniyle bir şeridi kapanan yoldaki trafik, başka bir yoldan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Erdoğan askerlik yasasını onayladı

Erdoğan askerlik yasasını onayladı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Gezinin finansörüne tahliye yok

Gezi'nin finansörüne tahliye yok

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Tehditlerhavada uçuşuyor

Tehditler
havada uçuşuyor

​ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: Yok ederiz!
Sonuçlar değerlendirilecek

Sonuçlar değerlendirilecek

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.
Filistin davası satılacak bir mal değildir

Filistin davası satılacak bir mal değildir

Lübnan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı birlik çağrısında bulundu.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Tek yol: İşbirliği

Tek yol: İşbirliği

Uzmanlara göre Yunanistan kaybetmeye mahkum.
Şoför tutuklandı

Şoför tutuklandı

​Mersin'deki kazada bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaderine terk edildi

Kaderine terk edildi

​Milyon dolarlık 5 yıldızlı otelde kira anlaşmazlığı.
Dünyadaki<br>10 kriz bölgesi

Dünyadaki
10 kriz bölgesi

2019'da yakından takip edilecek 10 kriz bölgesi.
Siparişle bu <br>işler olmaz

Siparişle bu
işler olmaz

Erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt.
-6'yla başlayacak

-6'yla başlayacak

​FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası.
Nem de artacak

Nem de artacak

​Meteorolojiden İstanbullulara uyarı geldi.
Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Erdoğan, seçimin ardından ilk kez konuştu.
20 ülkeye<br> ihraç ediliyor

20 ülkeye
ihraç ediliyor

​Dededen kalma işi devam ettiriyor.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.