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Gündem Muğlada son dört ayda iki bin 311 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA

Muğla’da son dört ayda iki bin 311 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından son dört ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde iki bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Muğla’da son dört ayda iki bin 311 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Muğla ilinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca son 4 ay içerisinde icra edilen faaliyetlerde müdahale edilen 183 olayda 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

48 KAÇAKÇI TUTUKLANDI

Meydana gelen olaylarda, göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 111 şüpheliden 48’i tutuklanırken, 35 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği, 28 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Göçmen Kaçakçılığı olaylarında kullanılan 32 araç, 7 tekne, 25 bot, 25 bot motoru ve 1200 litre yakıt ele geçirildi.

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