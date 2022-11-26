Gündem Muğladaki definecilerin evinde bulundu Değeri 200 milyon TL
MUĞLA

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Muğla’nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde definecilerin evinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 'Painite taşı' ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Muğladaki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL
Painite taşı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas ilçesi Köşk Mahallesi’nde ikamet eden M.G. ve T.G. isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada, gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen bin 185 gram ağırlığında Painite taşı, 5 adet Helenistik ve Roma dönemine ait yüzük, 26 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait vazo, 6 adet ok ucu, 4 adet antik döneme ait obje, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet antika dolma tüfek, 4 adet dedektör, 8 adet dedektör kulaklığı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Painite taşı nedir?

Painite çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir. İlk olarak 1950’li yıllarda İngiliz mineralog Arthur C.D. Pain tarafından Myanmar’da bir yakut yatağında keşfedilmiştir. Miktar olarak elmas taşından daha nadirdir. 1-2 gramlık küçük kristaller halinde bulunmuştur. 2002 yılına kadar çok az örneği olan bu değerli kristalin, sonrasında aynı bölgeden bulunan diğer örnekleri ile sayısı artmıştır.

Fark ikiye çıktı

Fark ikiye çıktı

Dünya Kupası C grubunda Arjantin ile Meksika karşılaşıyor.
201 milyon dolarlık gelir

201 milyon dolarlık gelir

​Sektörün yüzü gülüyor: İhracatı yüzde 50 arttı.
AK Partili Dağdan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli

​Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar.

​Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı.
Son 16'ya yükselen ilk takım

Son 16'ya yükselen ilk takım

​Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti.
Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

​Neymar ayağının son halini paylaştı

​Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu.
İki golle güldüler

İki golle güldüler

Dünya Kupası C grubunda Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.