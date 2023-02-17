Muhabbet kuşunun sıra dışı çıkardığı sesle depremden kurtuldular

"Depremden yarım saat öncesinde tuhaf tuhaf, geceleyin, içeride ışık da yanmazken tuhaf bir ses çıkarttı. Kanat çırpıp kafesin içinde oradan oraya zıplıyordu. Ardından deprem salladı, şiddetini artırınca kuşu aldığım gibi dışarıya fırladım. Kuşun sesine uyandık. Kapıyı da açamadık, kapı sıkışmış, açamıyorduk. Kapının yönünü bile zor bulduk. Çok tuhaf bir ses çıkarttı, hızlı hızlı öttü, bir bakıma kuşun sayesinde depreme uykuda yakalanmadık. Çok şükür yıkılmadı, sadece çatlaklar var."