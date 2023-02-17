Muhabbet kuşunun sıra dışı çıkardığı sesle depremden kurtuldular

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Osmaniye deprem
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, 6 Şubat'ta muhabbet kuşunun çıkardığı sıra dışı seslere uyanarak dışarı çıkan aile bireyleri, depremde hasar gören evlerine giremedikleri için çadır kentte barınıyor.
Masal Park otopark alanında oluşturulan geçici barınma merkezinde ailesiyle kalan 17 yaşındaki Mustafa Çimen, merkez üssü Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depreme Raufbey Mahallesi'nde evlerinde yakalandıklarını söyledi.
Çimen, yaklaşık 3 ay önce aldığı ve "Maviş" adını verdikleri yavru muhabbet kuşunun o güne kadar pek ötmediğini, 6 Şubat'ta gece farklı bir sesle kafesinde çırpındığını belirten Çimen, şöyle konuştu:
Mustafa Çimen, dışarıda besledikleri köpeklerin de deprem öncesi garip sesler çıkardığını dile getirdi.
Kafes dışında da besledikleri muhabbet kuşunun insanlardan kaçmadığın aktaran Çimen, "Çadır kentin maskotu oldu." dedi.
Maviş'in özellikle çocuklar tarafından çok sevildiğini dile getiren, onların elinden düşmediğini ve moral kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.