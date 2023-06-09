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Muhalefet rotasını arıyor!

Seçimden yenik çıkan Altılı Masa ortakları “İttifak bitti” açıklamalarından sonra yeni döneme ilişkin ajanda oluşturmaya çalışıyor.

Uğur Duyan
04:00 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Altılı Masa.

Altılı Masa.

Muhalefetin ayrı rotalar belirlemesi kendini ilk olarak Meclis Başkanı seçiminde gösterdi. CHP kendi adayını çıkarırken Meclis Başkanlığı konusunda ise DP dışında kalan partiler CHP'yi yalnız bıraktı.

GELECEK VE SAADET YAKINLAŞMASI

Gelecek ve Saadet Partisi Meclis Başkanlığı’na ortak aday göstererek, yeni dönemde birlikte hareket edeceklerinin ipucu olarak yorumlandı. Kulislerde, iki partinin ilerleyen süreçte Meclis'te ortak hareket edebileceğinin işareti olarak görülen ortak aday hamlesinin yeni bir işbirliği adımı olarak da okundu. DEVA Partisi ise TBMM'de grup oluşturmak için İYİ Parti ile flört ediyor. İYİ Parti yeni yasama döneminde sistem değişikliğini gündeme getirmeyeceğini açıklarken, CHP yeni Anayasa tartışmalarından uzak durmaya çalışıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, ittifakın bir seçim ittifakı olduğunu ve 28 Mayıs itibarıyla bittiğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den gelen açıklamalar sistemin tartışılmayacağına evrildi.



#Siyaset
#Politika
#Altılı Masa
#Gelecek Partisi
#Deva partisi
#Saadet Partisi
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