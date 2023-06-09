Muhalefet rotasını arıyor!

Gelecek ve Saadet Partisi Meclis Başkanlığı’na ortak aday göstererek, yeni dönemde birlikte hareket edeceklerinin ipucu olarak yorumlandı. Kulislerde, iki partinin ilerleyen süreçte Meclis'te ortak hareket edebileceğinin işareti olarak görülen ortak aday hamlesinin yeni bir işbirliği adımı olarak da okundu. DEVA Partisi ise TBMM'de grup oluşturmak için İYİ Parti ile flört ediyor. İYİ Parti yeni yasama döneminde sistem değişikliğini gündeme getirmeyeceğini açıklarken, CHP yeni Anayasa tartışmalarından uzak durmaya çalışıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, ittifakın bir seçim ittifakı olduğunu ve 28 Mayıs itibarıyla bittiğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den gelen açıklamalar sistemin tartışılmayacağına evrildi.