Gündem Muhalefeti FETÖ birleştirdi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Muhalefeti FETÖ birleştirdi

CIA ajanı Enver Altaylı iddianamesinde, 15 Temmuz öncesi ve sonrasına ilişkin çok önemli detaylar var. Altaylı FETÖ ile birlikte Türk siyasetini dizayn planları hazırlamış. Plana göre; 15 Temmuz sonrası milli bütünleşmeyi kırmak için muhalefet tek çatı altında birleştirilecek, bu ortamı hazırlamak için de ekonomik kriz eşliğinde sokak hareketleri başlatılacaktı. Plan, bugünkü birçok siyasi pozisyonla tam olarak örtüşüyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Teröristbaşı Gülen
Teröristbaşı Gülen

Türkiye’de kaos ortamı oluşturacak faaliyetler yürüten, devlet güvenliği açısından çok hassas bilgileri CIA bağlantılı kişilere servis eden eski MİT’çi Enver Altaylı hakkında düzenlenen iddianameden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Altaylı hakkındaki iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası özellikle siyaset ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yaşanan dikkat çekici gelişmelere ışık tutacak önemli ipuçları da yer aldı.

Enver Altaylı

YENİ OLUŞUMLARLA BAĞLANTILI

İddianamedeki bilgilere göre, Altaylı, muhalefetin tek çatı altında toplanmasına ilişkin girişimlerde bulundu. 29 Ağustos 2017 tarihli bir tutanağa yer verilen iddianamede, Altaylı’nın Türkiye’ye geldiği dönemlerde sivil-asker-yargı bürokrasisinde üst düzey temaslar kurduğuna dikkat çekilirken, hükümete muhalif yeni oluşum çalışmaları yürüten siyasi gruplarla bağlantısının olduğu belirtildi.

MUHALİF GÜÇLERİ SOKAĞA DÖKME PROJESİ

Bilal Ekşili

Altaylı’nın, ABD’de bulunduğu 2017 Temmuz ve Ağustos aylarında FETÖ’nün ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten lobici ekipte öne çıkan isimlerden Bilal Ekşili ile buluştuğu ortaya çıkarıldı. İkilinin görüşmesinde, Türkiye’de kaos ortamı oluşturacak öneriler konuşulduğu tespit edildi. İddianamedeki 17 Ağustos 2018 tarihli araştırma tutanağına göre, Altaylı, Ekşili’ye, “Türkiye’de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket etmesi” gerektiğine işaret etti.

Halkbank davası için delil üretmiş
GÜNDEM
Halkbank davası için delil üretmiş

EKONOMİK SALDIRI ŞART!

Söz konusu araştırma tutanağıyla, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların fitilini ateşleyen ismin de yine Altaylı olduğu açığa çıkarıldı. Dijitallerinden çıkan her raporunda ABD çıkarlarını savunduğu görülen Altaylı’nın, hükümete karşı başlatılacak müdahalenin başarıya ulaşabilmesi için “ekonomik kriz”e dikkat çektği belirlendi. Ekşili ile görüşmesinde halkın sokaklara indirilmesinin önemli olduğunu savunan Altaylı, ancak halkın sokağa inmesi için de gelişmelerin halkın cebine dokunması gerektiğini söyleyerek, “Sokak hareketinin başarılı olabilmesi için ekonomik krizin şart” ifadesini kullanıyor.

Al sana siyasi ayak
GÜNDEM
Al sana siyasi ayak

Elebaşını kaçırma planı Altaylı’dan

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in, yaşadığı ABD’den üçüncü bir ülkeye gönderilmesi planının da Altaylı’ya ait olduğu iddianamedeki ayrıntılarla açığa çıktı. Altaylı’nın bilgisayarından çıkan ve ABD’li bir muhatabına gönderdiği anlaşılan “Türkiye krizi ve ABD’ye etkileri” word belgesinde, Altaylı, Türkiye-ABD ilişkilerine dikkat çekerek elebaşının, ABD’nin garantör olacağı ve güvenini sağlayacağı bir üçüncü dünya ülkesine transferinin sağlanması gerektiğini belirtiyor.

DEŞİFRE OLUNCA KAÇAMADI

Söz konusu raporun oluşturulma tarihinin 6 Aralık 2016 olduğu anlaşılırken, 2017’in başlarında, FETÖ’nün Kanada’da büyük bir çiftlik aldığı, Gülen’in de bu ülkeye kaçabileceği gündeme gelmişti. Ayrıca Gülen’in, Mısır’ın da aralarında bulunduğu Türkiye ile suçluların iadesine ilişkin anlaşma bulunmayan bazı ülkelere de kaçabileceği dile getirilmişti. Ancak Gülen’in kaçacağının deşifre olması üzerine Türkiye hemen ABD’li yetkililerle temasa geçti. Adalet Bakanlığınca 2017 Şubat ayında Gülen’in Kanada’ya kaçabileceğine ilişkin bilgiler ABD makamlarına iletildi. Gönderilen belgelerde, FETÖ tarafından Kanada’da satın alınan çiftliğin adresi, kimler tarafından ve ne zaman satın alındığına ilişkin bilgiler yer alıyordu.

Zarrab’ı araştırmış

Reza Zarrab
  • İddianamede, CIA, FETÖ ve Enver Altaylı bağlantısını ortaya koyan önemli bir de ifade yer aldı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının şüphelileri arasında yer alan ve FETÖ’nün MİT imamlarından olan Hüseyin Kötüce, Enver Altaylı’nın yurt dışına kaçırarak ABD’deki Halkbank davasına müdahil etmek istediği eski MİT mensubu Mehmet Barıner’in bir dönem örgüt abiliğini yaptığını anlattı. 2013 Haziran’dan itibaren MİT’in İran masasında çalışan Mustafa kod adlı Mehmet Barıner ile görüşmeye başladığını söyleyen Kötüce, FETÖ’nün MİT yapılanmasında yönetici pozisyonunda olan “Sadık” kod adlı Cemal Karaata’nın ABD ve İran’a özel ilgisinin olduğunu, buradan gelecek bilgileri çok önemsediğini belirtti. Karaata’nın, Mehmet Barıner’den özellikle Reza Zarrab hakkında bilgiler istediğini kaydeden Kötüce, “Hatta bir ara Mustafa’nın getirdiği bilgiler ile ilgili olarak ‘bu bilgiler açık kaynaklarda da var’ şeklinde serzenişlerde de bulunuyordu. Karaatı’nın 2014 yılında 17-25 Aralık olayından sonra Mehmet Barıner’e Reza Zarrab ile ilgili bilgi talebini ilettiğini biliyorum. Mehmet Barıner’in ise bu işin kendi masası ile ilgili olmadığını, daha çok ekonomi konularında faaliyet gösteren birimin alanına girdiğini söylediğini biliyorum” ifadelerini kullandı. Karlov suikastının şüphelisi Hüseyin Kötüce, Rus Büyükelçi Karlov ve Rusya ile ilgili bilgileri toplayıp örgüt abisiyle paylaşan MİT’in Rusya masasında çalışan Vehbi Kürşad Akalın’ın da örgüt abisiydi.

Kozinoğlu felaket olur
GÜNDEM
Kozinoğlu felaket olur
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
Depremin ilkprovokasyonu

Depremin ilk
provokasyonu

​Berna Laçin'in paylaşımına tepki yağdı.
Elazığda deprem: 14 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
14 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.
Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.

Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye geçmiş olsun

Türkiye'ye geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.
Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

​"Tüm birimlerimizle teyakkuzdayız, TSK yardıma hazır".

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.