Mühendisim yalanı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Nikbay'ın, Esenyurt'ta nasıl gizlendiği anlaşıldı. Ağabeyine ait sahte kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak kullanan Nikbay, Esenyurt'taki daireyi bin 500 TL'ye kiralamış. Nikbay, ev sahibini ve çevresindekileri 'Üçüncü havalimanında çalışıyorum, mühendisim' diyerek kandırmış.

AİLESİNDEN HABER YOK

Abisinin adına düzenlenen sahte kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak GBT'lerden kurtulan eski istihbaratçı Özgür Nikbay'ın, eşi ve çocuklarından ise haber alınamıyor. Özgür Nikbay'ın eşi Çamay Nikbay, 17 Aralık hükümeti hedef alan operasyonların ardından, örgütün yayın organları olan ve KHK ile sonradan kapatılan Samanyolu Haber muhabirlerine konuşmuş ve örgüt propagandası yapmıştı. Özgür Nikbay'ın Esenyurt'taki evde tek başına yakalandığı ifade edildi.

15 TEMMUZ SONRASI ACİL TAHLİYE

Öte yandan emniyet kaynakları, Nikbay'ın Organize Şube'deki sorguda sorulan sorulara cevap vermekten kaçındığını söyledi. Yasadışı dinleme ve 17 Aralık'ın mimarlarından olan Nikbay'ın, örgütün kara kutularından olduğu biliniyor. 17 Aralık sonrası ilk görevden alınan isimlerden olan ve süreç içerisinde gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra yeniden tutuklanan Nikbay'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından tekrar serbest bırakılmış olması ise dikkat çekiyor. Nikbay'ın darbe girişimi sonrası serbest kaldığı dönemde örgüt adına ne faaliyetler yürüttüğü ise araştırılıyor. Nikbay yıllarca Edirne İstihbarat Şube'de görev yapmıştı. Örgüt üyelerinin çoğuda darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Polis şimdi bu bağlantıları araştırıyor.