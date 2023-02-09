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Mühürler hayat kurtardı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde belediye ve kaymakamlık Pazarcık’ta yaşanan depremden 20 dakika sonra harekete geçti. gözle görülür derecede hasarlı yapıları tek tek tespit eden ekipler, binaları mühürleyerek vatandaşların girişini önledi. Boşaltılıp mühürlenen binalardan 2’si çöktü.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:12 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şanlıurfa’da ilk depremin ardından 172 bina mühürlenerek tahliye edildi. Bu binalardan ikisi, ikinci depremde yıkıldı.

Şanlıurfa’da ilk depremin ardından 172 bina mühürlenerek tahliye edildi. Bu binalardan ikisi, ikinci depremde yıkıldı.

Şanlıurfa’da boşaltılıp mühürlenen binalardan 2’si çöktü. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde belediye ve kaymakamlık Pazarcık’ta yaşanan depremden 20 dakika sonra harekete geçti. Ekipler sokak sokak gezerek binaların boşaltılmasını sağladı. Ardından gözle görülür derecede hasarlı yapıları tek tek tespit eden ekipler, binaları mühürleyerek vatandaşların girişini önledi. Yıkılma riskine karşı binaların çevresi de güvenlik şeridi ile kapatıldı. Tam 172 binayı mühürleyerek kapatan ekipler buralarda oturan vatandaşları da kültür merkezi ve sağlam olan sosyal tesislere yönlendirdi.

9 SAAT SONRA YIKILDI

Bu işlemin tamamlanmasının ardından tüm ekipler arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye dağıldı. Çalışmalar devam ederken 9 saat sonra bu kez de Elbistan merkezli 7,5 şiddetindeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremde belediye tarafından mühürlenen binalardan 2’si bu depremde yerle bir oldu. Ekiplerin aldığı tedbir hem binada oturanların, hem de civarında bulunabilecek insanların hayatını kurtardı.


#Şanlıurfa
#Deprem
#Kahramanmaraş
2 saat önce
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Mühürler hayat kurtardı
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