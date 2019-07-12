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ANKARA

Mükemmellik ödülü CiMER’e

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Halkla İlişkilerin Oscarları” kabul edilen “Altın Küre Mükemmellik Ödülleri” yarışmasında, “CİMER” ve “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesiyle iki kategoride altın ödüle layık görüldü. Söz konusu yarışma 1990’dan bu yana düzenleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nce (IPRA) düzenlenen ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında iki ödül birden aldı. Yarışmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) "Halkla İlişkiler" kategorisinde, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi ise 'Toplumsal Katılım" kategorisinde "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"ni almaya hak kazandı.

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde iki ödül birden kazandıklarını belirterek, "CİMER faaliyetimiz 'Halkla İlişkiler' kategorisinde, 2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projemiz de 'Toplumsal Katılım' kategorisinde Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne hak kazandı. Ülkemize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDERİM

Devlet-millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla kazandıkları bu ödüllerin, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından büyük gurur yaşadıklarını belirten Altun, "Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, 1990 yılından bu yana düzenleniyor, dünya çapında halkla ilişkiler pratiğinde mükemmelliği tanıtmayı amaçlıyor.

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