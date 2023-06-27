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Münbiç’te MiT operasyonu

MİT, Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te önemli bir operasyon düzenledi. Fırat Kalkanı Bölgesi'ne roket ve havan saldırıları ve eylem için geçiş yapan teröristlerin noktalarını tespit eden özel ekip eş zamanlı operasyonlarla 11 PKK/YPG’liyi öldürdü. TSK da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lıyı etkisiz hale getirdi.

04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi sınırına mücavir Münbiç alanında faaliyet gösteren terör unsurlarını tespit eden MİT, operasyon için düğmeye bastı. 25 Haziran gecesi MİT’e bağlı özel ekipler tarafından Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirilmiş olup, ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait bir yerleşkede imha edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

MİT’in özel ekibi, operasyon öncesi Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ne düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit etti. Teröristlere ait barınma alanlarını yakın takibe alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmalara destek verdi. Operasyon için düğmeye basılmasının ardından, MİT’e bağlı özel ekipler Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit’te 4 terörist imha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.



#MİT
#Operasyon
#Fırat Kalkanı
#Suriye
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