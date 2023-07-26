Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı bürokraside var olan FETÖ tehdidini tvnet'te anlattı: Örgütle mücadele alt mercilere hiç yansımıyor

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tvnet'te canlı yayınlanan Gündem Özel programında gazeteci Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulunuyor.
"FETÖ sadece terör değil aynı zamanda bir casusluk örgütüdür"
"Örgütle mücadele alt mercilere hiç yansımıyor"
Genelkurmay'daki FETÖ yapılanması
"Türkiye'nin en önemli en can alıcı beka sorunu olan mesele FETÖ'dür. FETÖ, sadece bir terör örgütü değildir, aynı zamanda bir casusluk örgütüdür. Milli sırlarını sokağa döken, internette dolaştıran bu hain örgüttür. Dünyada hiçbir devlet, millet bu denli bir düşmanlıkla karşılaşmamıştır. Hukuka güven sarsıldıysa bunun temel sebebi FETÖ'dür. Kumpas davalarıyla kendisinden olmayanları içeriye attı. Kendisine yardım etmeyenleri çok ağır şekilde zindanlarda çürütmüştür. Çocukların intihan haklarını emeklerini çalmışlardır.
Böylesine hakikaten ahlaksız ve vicdansız bir örgüt. Bir kuvvetle bir yarbay 15 Temmuz'dan 7-8 ay önce disiplin kuruluna sevk ediliyor. Kurulda müstehcen bir kadınla yatak odası görüntüleri gelmiş. Kuvvet böylesine ahlaksız bir duruma, bunun ahlaksızca ilişki olduğunu söylüyorlar, ihraç ediliyor. Yüz kızartıcı suçla. 15 Temmuz'dan sonra anlaşılıyor ki evinin yatak odasına yerleştirmişler ve adamın karısıyla görüntülerini çekip ifadelerine bile başvurmadan yollamışlar. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Benim gemi komutanımın eşine iftira attılar. Twitter'da internette her gün yazıyorlar, hakaret ediyorlar her gün onlarla karşılaşıyor. Adam kendisini vurdu intihar etti. Bu ahlaksızlar yüzünden. Bunların dinle imanla alakası yoktur.
Bunlar evinizin içerisine çocuk pornosu koyarlar ihbar edip kendileri yakalatırlar.
Adaylık kodlamasıyla deniz kuvvetlerine sızanlar yüzde 97. Ben tespit ettim, aksini iddia eden varsa gösteririm. Savcılığa da dosya hazırlayıp gönderdim. 2000 yılına kadar girenler yüzde 80 FETÖ'cüyse bunlar yarbay albay olmak üzere. Yaşar Güler Paşa döneminde çok önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bundan önce FETÖ'yle mücadele yeteri kadar yapılmadı. Sınav yolsuzluklarını, itiraflarla uğraşıyorsanız örgütün yüzde 10'uyla uğraşıyorsunuz demektir.
TRT'den ne kadar adam atılmıştır? Yüzde kaçtır? Çalışanlara oranı ne kadardır? TRT gibi bir kurumu her şeyiyle ele geçirmiş oradan yayın yapmaya kalkan bir kurum. Korsan bildiri de oradan okundu. Maliye'de ne kadar FETÖ'cü tespit edilmiş? TSK'da 25 bin kişi deniyor. Bunun içerisinde askeri öğrenciler, uzman çavuşlar var. 600 binde 25 bin nedir? Bunlar yüzde 4-5 ile darbe girişiminde bulunur mu? Biz sadece buz dağının görünen kısmını gördük.
"FETÖ'nün MİT ve Emniyet'i hedef alarak TSK ile düşman etme çabası 2014 tarihli dosyada"
Nisan 2014 yılında hazırlanmış bir dosya ver elimde. İstihbarattan FETÖ'cü bir komutan tarafından hazırlandı. Şu anda ağırlaştırılmış müebbet almış. MİT ve Emniyet vasıtasıyla TSK hakkında olumsuz haberler yapılıyor diyerek kurumları düşman yapıyor. 2014'de MİT ve Emniyet bu yapılanmanın farkında. Bilgi ve belgeye dayanmayan derken beni ve Selçuk Bayraktaroğlu'nu Metin Temel Paşa'yı ve iki kişiyi daha sayıyor.
"15 Temmuz yaşanmasa FETÖ'cü Genelkurmay Başkanı görebilirdik, bunların hepsi de Genelkurmay Başkanı tarafından seçilen isimler"
"En küçük birliklere kadar bildiri geçip 'darbe' emri verdiler, 900 kişilik sıkı yönetim listesinin neredeyse tamamı FETÖ'cü"
15 Temmuz'un FETÖ'nün çözülmesinin en önemli delili. Genelkurmay'dan FETÖ'cüler 21.30'da en küçük birliklere kadar haber merkezi üzerinden bildiri geçiyorlar. TSK, yönetime el koyuyor. Herkes hazır kıta bekleyecektir, görevler veriyor. Bunlar sıkıyönetim komutanlarına iletiyor. Hareket Merkezi Amiri bunu yapan her şeyi ayarlamışlar. Bu kalkışmayı yapacakların haberi var. Gece 3'te yapılacakken erkene alıyorlar.
Ellerinde bir liste var 800-900 kişilik üst rütbeli isimler var. Vakıflar Bankası Genel Müdürünü bile belirlemişler. Türk Telekom, Türksat... Telekominikasyon, Merkez Bankası firari olan amirale bırakılacakmış.
7-8 ay civarında buna çalışılmış, Mehmet Dişli vardı başında. Hulusi Akar ile birlikte helikoptere binen bir isim. Başka göreve atananlar ya da üst göreve atananlar tümamiral oramiral olarak atanıyor. İlk kategori FETÖ'cü, göreve devam denilenlerin de yüzde 95'i FETÖ'cü. Tunceli'deki komutan mecburen yapılıyor. Adam FETÖ'cü değil. Üçüncü kategoride ise bunu kabul etmeyenler var. Valiye sizin emrinizdeyiz diyor.
Emre alınanlar da var ya idam edileceklerdi ya da ömür boyu hapse mahkum edileceklerdi.
"Soruları ve cevapları kendi yetiştirdikleri öğrencilere verip bir yılda 1214 kişiyi askeri liseye sokuyorlar"
Her sınavın bir zorluk derecesi var. Zorluk derecesi, test ortalama güçlüğü yüzde 33. Tüm soruları doğru yapan kişi 35. 2003'e kadar da normal değil ama öyle diyelim.
Kendi yetiştirdikleri öğrencilere soruları cevaplarıyla veriyorlardı. Diğer yüksek puan alanları elemek için sınavları zorlaştırıyorlar. Zorluk 2004'te yüzde 38'e çıkarken tüm soruları cevaplayanlar birden 234'e çıkıyor.
2010'da zorluk yüzde 41 iken 1214 kişi soruların tamamını yanıtlıyor. Askeri öğrenciler vs. diyerek algı yapıyorlar ya alın size askeri liseler.
2014'ten sonra sorular sıkılaştırılıyor. Tam yapan sayısı 2 oluyor. Soruları alamıyorlar 2015'te 0, 2016'da 4 kişi. Sınav zorluğu da yüzde 25'lere düşmesine rağmen.
FETÖ'cü olmayan diğer başarılı öğrencilerin yanına TC kimlik numaralarının yanına aday numaraları da koyuyorlar. Şansa bırakma diye bir şey yok. FETÖ'cü amirallerin çocuklarının yüzde 90'ı askeri okullardaydı.
Örgüt içi evlilikler bile kategorize edilerek seçiliyor. Sistemden birbirleriyle eşleştirip kısa sürede evlendiriyor. 2010 yılında devlet kadroları inanılmaz şekilde açılıyor ve bunlar giriyorlar. 2010 yılında altın nesil geldi, dershanelere gittiler diyorlardı.
FETÖ bence guguk kuşudur. Çok açıkgöz ve gaddar bir kuştur. Hiçbir zaman yuva yapmaz ve kuluçkaya yatmaz. Öyle bir kuş ki uçmayı öğrendiği gün yuvayı da dağıtıyor. FETÖ ancak böyle anlatılır.
Bir adamın İngilizce belgelerine bakıldığında okuma ve dinleme puanları 50'lerden 90'lara çıkıp yeniden düşüyor.
Yunanistan'da müthiş bir FETÖ nüfusu var. Elebaşı Gülen o yüzden Yunanistan'ı övdü. Yangınlar esnasında Yunanistan öne çıkarıldı, FETÖ'cüler servis etti. Devletin Sikorsky helikopterini Yunanistan'a teslim ettiler. Yunanistan o gün hava sahasını açtı. Bunlar darbenin arkasında. Firari FETÖ'cüler Ayasofya'nın kilise olduğunu savunuyor. Bunları masum, mağdur görenler var."
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