Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı bürokraside var olan FETÖ tehdidini tvnet'te anlattı: Örgütle mücadele alt mercilere hiç yansımıyor

O zamanlar Balyoz ve Ergenekon sürecinde imzalar yoktu. Kağıt parçasının üzerine imzalar atılırdı. Zamanında kuvvet komutanı olan bir isim bana 15 Temmuz sonrasında bana bu belgeyi verdi. TSK, FETÖ'nün eline geçmiş.

Darbeye fiilen katılan amiral ve generallerin oranı yüzde 64. Yüzde 80'ine yakınına da ihraç oldu ve 180'lere düştü sayı. Oran sizi yanıltmasın, tuğ ve tümlerin oranı yüzde 80'i FETÖ'cü çıktı. Ordu teslim edilmiş. Genelkurmay Başkanı bizzat seçiyor bu isimleri. 15 Temmuz yaşanmasaydı FETÖ'cü olacak Genelkurmay Başkanlarını görebilirdik.