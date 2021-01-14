Gündem Mutasyona uğramış koronavirüs Kiliste görüldü
KİLİS

Mutasyona uğramış koronavirüs Kilis'te görüldü

Kilis’te mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen bir kişi, KYK yurduna yerleştirilerek, izole edildi. Son süreçte de 4 kişinin daha ambulansla yurda getirilerek karantina altına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Mutasyona uğrayan kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.
Mutasyona uğrayan kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu belirtilen mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsü Kilis’te de bir kişi de tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen şahıs, KYK yurduna yerleştirilerek izole edilirken, son süreçte 4 kişinin daha ambulansla yurda getirilerek karantina altına alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmakta

  • Valilik açıklamasında, "Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. Ayrıca mutasyonlu virüsün ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji referans laboratuvarına gönderilmektedir. Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca, İlimizde mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine, Mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka ile teması olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izolasyon altına alınmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar vermiştir” ifadesine ver verildi.

15 kişide mutasyonlu virüs: İngiltere'den girişler durduruldu
KORONAVİRÜS
15 kişide mutasyonlu virüs: İngiltere'den girişler durduruldu
Abone Ol Google News
Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

​Aileler kız evinin önünde karşılaştı.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.
Ümit Özdağ: HDPnin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

​Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı.

Türk bilim<br>insanı geliştirdi

Türk bilim
insanı geliştirdi

​MS hastalarına umut olacak ilaç.
ABD'yi ayağa<br>kaldıracak olay

ABD'yi ayağa
kaldıracak olay

Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aranan<br>356 kişi yakalandı

Aranan
356 kişi yakalandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde huzur uygulaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.