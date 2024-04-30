MYK’da değişim bekleniyor

AK Parti, 31 Mart’taki yerel seçimin sunucuyla ilk kez ikinci parti konumuna düşmesinin ardından açık uçlu sorular ile seçmenin tercihi ve sandığa gitmemesinin araştırılmasına karar vermişti. Türkiye’yi analiz eden AK Parti, oy kaybının sebeplerini detaylandıracak ve bu toplantıda raporlar incelenecek.

31 Mart seçim analizi ve geleceğe ilişkin atılacak adımlar gündemde rutin başlık olarak yer alıyor. Teşkilat Başkanlığı sürece ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Burada teşkilatın yerel seçim performansı değerlendirilecek. Bugünkü MYK’da değişim de bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda A takımından bazı isimleri dinlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

Teşkilattan parti yönetimine kadar tüm birimler için yaz dönemi çalışmaları da şimdiden hazırlanıyor. Partide bir taraftan 31 Mart’ın analizi yapılırken diğer taraftan da yaz dönemi çalışmalarına yönelik projeler gerçekleştirilecek. AK Parti, “Türkiye’yi dinliyoruz” adı altında saha çalışması yürütecek. Yapılan anket çalışmalarının yanı sıra seçmenle doğrudan temas kurulacak. Bu çalışmaya hem milletvekilleri hem parti kurmayları hem de teşkilat aktif olarak katılacak.