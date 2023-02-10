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Nakiti olmayan IBAN’a atsın

Kahramanmaraş Göksun’da akaryakıt istasyonu işleten Kutay Yardım, deprem sonrası Kırıkkale’den 2 tanker daha kiralayarak sevkiyatı canlı tutmaya çalıştığını anlattı. ATM’lerde yaşanılan nakit para ve elektrik kesintileri sebebiyle parası olmayan vatandaşların yükleme sonrası havale yapabilmeleri için pompa cihazlarına İBAN numarası yapıştırıldı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
ATM’lerde yaşanılan nakit para ve elektrik kesintileri sebebiyle parası olmayan vatandaşların yükleme sonrası havale yapabilmeleri için pompa cihazlarına İBAN numarası yapıştırıldı.

ATM’lerde yaşanılan nakit para ve elektrik kesintileri sebebiyle parası olmayan vatandaşların yükleme sonrası havale yapabilmeleri için pompa cihazlarına İBAN numarası yapıştırıldı.

Deprem bölgesinde akaryakıt sorununa karşı elini taşın altına sokan girişimciler de var. Kahramanmaraş Göksun’da akaryakıt istasyonu işleten Kutay Yardım, deprem sonrası Kırıkkale’den 2 tanker daha kiralayarak sevkiyatı canlı tutmaya çalıştığını anlattı.

MUHASEBECİLER DE POMPA BAŞINDA

ATM’lerde yaşanılan nakit para ve elektrik kesintileri sebebiyle parası olmayan vatandaşların yükleme sonrası havale yapabilmeleri için pompa cihazlarına İBAN numarası yapıştırıldı. İstasyon sahibi Kutay Yardım, “Arkadaşlarımız ile uykusuz bir halde çalışıyoruz. Depremde, çalışanlarımın evleri de zarar gördü. Ama burada çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşa her türlü kolaylığı sağlamak için sadece nakit işlemi yapılmıyor, kredi kartı ve IBAN’ımza atma kolaylığı da sağlıyoruz. 8 pompacı ve firmanın muhasebecileri de pompacı olarak hizmet veriyor” dedi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Akaryakıt
1 saat önce
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Nakiti olmayan IBAN’a atsın
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