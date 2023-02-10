Nakiti olmayan IBAN’a atsın

ATM’lerde yaşanılan nakit para ve elektrik kesintileri sebebiyle parası olmayan vatandaşların yükleme sonrası havale yapabilmeleri için pompa cihazlarına İBAN numarası yapıştırıldı. İstasyon sahibi Kutay Yardım, “Arkadaşlarımız ile uykusuz bir halde çalışıyoruz. Depremde, çalışanlarımın evleri de zarar gördü. Ama burada çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşa her türlü kolaylığı sağlamak için sadece nakit işlemi yapılmıyor, kredi kartı ve IBAN’ımza atma kolaylığı da sağlıyoruz. 8 pompacı ve firmanın muhasebecileri de pompacı olarak hizmet veriyor” dedi.