Namaz surelerini öğrenen çocuklar ödüllendirildi

Başkan Ramazan, Yarıyıl tatilinde camiye gelen ve tatil süresince namaz surelerini ve duaları öğrenen çocukları il genelindeki camilerde düzenlenen törenle ödüllendirdiklerini ifade ederek, “ Çocuklarımızı camilerin gölgesinde görmek, beş vakit cemaate katılımına şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu kılıyor.

Ailelerinize teşekkür ediyoruz. Dini ve milli değerlerle kuşanmanız bizim temel gayemizdir” dedi.