'Namaza gidiyorum' diye evden çıktı sazlıkta cesedi bulundu

14:142/09/2025, الثلاثاء
DHA
Erzurum'da, "Namaza gidiyorum" diyerek evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 90 yaşındaki Sabri Bilmez’in, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki sazlıkta cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden 'Namaza gidiyorum' diyerek çıkan Sabri Bilmez, geri dönmeyince yakınları polise başvurdu. Ekipler Bilmez’i ararken, mahalleye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki sazlıktan insan sesi geldiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD dalgıçlarının yaptığı aramada Sabri Bilmez'in cesedi bulunarak sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Bilmez'in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


'Sesini duydum bekçiye haber verdim'


Otomotiv firması sahibi Abdurrahman Kırmızıgöz, "Mescitte yatsı namazını kılıyordum. Bir ses duydum. Bizim yan tarafta su var, ördekler falan yüzüyor. Onların sesi zannettim. Pencereyi açıp baktığımda insan sesi olduğunu anladım. Bekçiyle sağa sola baktık, kimseyi göremedik. Sonra ses kesildi. İhbarda bulunduk, polisler gelip cesedi buldu" dedi.



