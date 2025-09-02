Yeni Şafak
Erdoğan'dan Özel'in Sinop çıkışına tepki: Bunlar sadece kavga etmeyi bilir

Lokman Özdemir
14:032/09/2025, Salı
G: 2/09/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kronik muhalefet sorununun sürdüğünü belirtti. (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki füze denemeleri ile ilgili açıklamalarına cevap verdi. Erdoğan "Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. 'Balıklar strese giriyor' diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Bunlar hizmet etmeyi bilmez. Bunlar sadece kavga etmeyi bilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çin ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in Sinop’taki füze denemelerinin balıkçıları ve balıkları rahatsız ettiği yönündeki açıklamaları sorulan Erdoğan dikkat çeken bir cevap verdi.




Erdoğan şunları söyledi;

"Malumunuz Sinop’ta ROKETSAN’ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V’nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimiz de var. Ama şu anda biz Türkiye’nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz.

"Ah ah ülkem ne hallere kaldı"


Bu arada Sinop’ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. “Balıklar strese giriyor” diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları.

"Bunlar hizmet etmeyi bilmez"


Hep söylediğim gibi Türkiye’deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? “Millete hizmet edeceğiz” diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir."



