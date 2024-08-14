Nazi gibi saldırdı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan Tepebaşı Camii avlusu önceki gün korkunç bir saldırıya sahne oldu. 18 yaşındaki Arda K. isimli şüpheli, nazi sembollerinin yer aldığı hücum yeleği, gözlük kask takarak sokağa çıktı. Avluda bulunan çay bahçesi ve banklarda oturan vatandaşların üzerine koşarak saldıran şahıs, T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64) isimli 5 kişiyi de bıçakla yaraladı. Görev yerine giden bir polis tarafından gözaltına alınan Arda K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVDE PATLAYICI YAPACAKTI

Yeni Şafak, saldırgan Arda K'nın ifadesine ulaştı. Arda K. ifadesinde "STEAM isimli oyun platformu üzerinde gezerken "FJOTOLF HANSEN" kullanıcı isimli bir hesaba denk geldim. İngilizce olarak sohbet etmeye başladık. Kendisini doğu Avrupalı biri olarak tanıttı. Kendisi de insanlardan benim gibi haz etmiyordu, konuştukça ortak yanlarımızın olduğunu hissettim" ifadelerini kullandı. Bu şahsın da gittiği okulda silahlı eylem yapmak istediğini anlatan Arda K. "Silah alacağımı söylediğimde, bana evde de patlayıcı yapabileceğimi söyledi" dedi.

CAMİ AVLUSU EYLEME UYGUN!

Telegram üzerinden yazıştıklarını anlatan Arda K. "Benim Telegram’daki ismim "Skneewie" olarak kayıtlıydı. Bu şahsın nicki ise "oscaryaeger88" olarak kayıtlıydı. Bana Eskişehir'de bir eylem yapmam konusunda yönlendirmelerde bulunuyordu" diye anlattı. 10 Ağustos’ta eylem yapabileceği yerlerin görüntü ve krokisini çıkardığını anlatan Arda K. "Ona attım o da eylem için Tepebaşı Camii avlusunun uygun olduğunu söyledi. Kilisede eylem yapmak istedim. Bana etkili bir yer olacağını söyledi. Ancak kilise eyleminden vazgeçtim."

KICK’TEN CANLI YAYIN

"KICK" isimli canlı yayın platformundaki "skneewiess" isimli hesabından canlı yayın açtığını ve hücum yeleğinin ortasındaki cebe kamerasını koyduğunu anlatan Arda K., ifadesine şöyle devam etti: “Cami bahçesinde oturan şahıslara yönelik hücum etmeye başladım. Beşinci kişiyi bıçakladıktan sonra arkamdan "dur" diye bir ses duydum. Ben dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım."

Irkçıları örnek aldı

Saldırısını canlı yayınlayan Arda K. saldırıdan önce dijital ortamda yayınladığı 16 sayfalık ırkçı manifestosunda, Yeni Zelanda’da cami, Norveç’te gençlik kampı basarak katliam yapan Brenton Tarrant ve Anders Breivik için “aziz” diyor. Göçmenler için ağır ifadeler kullanan şahsın profili de dikkat çekiyor. Arda K. kendisini takip edenlere de benzeri eylemleri yapmaya davet ederken, dünyaya da bir mesaj vermek istediği görülüyor. Yayınladığı “el kitabı”nda ortaokulda yaşadığı olaylar neticesinde insanları öldürmeye karar verdiğini söyleyen şüpheli, katledeceği insanlar için ‘böcek’ ifadesini kullanıyor.

Dijital bağımlılık ciddi soruna dönüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’deki olaya ilişkin dijital bağımlılık mücadelede kararlı olduklarını belirterek “Yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi. Bakan Göktaş, Aydın Valiliğini ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, psikososyal destek ekiplerinin olaya ilişkin devrede olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere dün (önceki gün) Eskişehir’de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız.”











