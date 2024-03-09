Aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına dün devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4. duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük katılırken tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Müştekilerden Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan da ifade vermek için duruşmaya katıldı.

7 MİLYON 500 BİN DOLAR KAYBETTİM

Fonda en çok parayı kaybeden müşteki Arda Turan, sanık Erzan ve kendi adına üzgün olduğunu söyledi. Erzan hakkında, "Kendisi, Denizbank yetkilileriyle Florya tesislerine gelen, hayatının baharında bankanın gücünü arkasına almış, güven teşkil eden bir hanımefendiydi. Tesise gelerek futbolcuların işlemlerini orada yapardı” diyen Turan, sanığı bankada bir kez ziyaret ettiğini belirtti. Hem sinirli hem de üzgün olduğunu söyleyen Turan, “Hayatım boyunca hiç faiz almamış biriyim. O da bana mevduat yerine fona koyalım bu faiz değil diyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düştüm. Bana yüksek getirisi var demedi. 10 milyon dolar getirirsem fondan faydalanabileceğimi söyledi. Ama o dönem veremedim” dedi. Seçil Erzan’a 13 milyon 800 bin dolar para verdiğini 6 milyon 400 bin dolar aldığını söyleyen Turan, “7 milyon 500 bin dolar kaybettim" dedi.

SAF OLMASAM BU KADAR PARAYI VERİR MİYİM?

Tamamen bankaya güvenerek parayı verdiğini anlatan Turan, “Ben Seçil’e değil, bankanın şube müdürüne güvendim. Ben 7 milyon kaybetmeme rağmen kendisini tehdit etmedim. Hakaret etmedim” dedi. Turan, “Seçil bana, arada para sokalım ki sistem çalışsın yüklü çıkaralım dedi” dedi. Parasını kaybettiğini çok geç anladığını söyleyen Turan, “Ben bu konularda biraz safım. Saf olmasam bu kadar parayı verir miyim?” dedi. Şikayetçi olup olmadığı sorulan Turan, “Maalesef şikayetçiyim” dedi. Erzan hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasına rızasının olup olmadığı sorulan Turan, “Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir” ifadesini kullandı.

KAZANCIM OLMADI

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, “2011 yılında Seçil Erzan ile tanıştım. “Ne kadar yatırım yaparsanız yapın 2 ay içinde yüzde 35 kazanacaksın” dediler. 700 bin dolar paramı çekerek Musa Mert Çetin’e verdim. Yatırdığım paralara karşı sadece 700 bin dolar geri aldım. Bana verilen para kendime ait olan para, herhangi bir fon kazancım olmadı” dedi.

4 MİLYON 290 BİN DOLAR VERDİM

Emre Belözoğlu da kendi adına sürecin, kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın aramasıyla başladığına dikkati çekti. Belözoğlu, “Parça parça olmak üzere toplamda 4 milyon 290 bin dolar verdim. Bankadaki paraların ve evdeki altınların bazılarını ben teslim ettim. İlk parayı teslim etmeden önce Seçil Erzan'la telefonda görüştüm. 'Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yürüttüğü yüksek kâr getirili bir fon olduğunu, ne kadar çok para getirirsek o kadar çok getirisi olacağını' söyledi” dedi. Belözoğlu, “Seçil hanım bize 10 milyonlardan 5 milyonlardan bahsediyordu. Benden daha fazla para istedi. Ben de bu kadar verebileceğimi söyledim” diye konuştu.











