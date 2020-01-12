Gündem Nesli tükenmek üzere Marmara Denizinde su samuru görüldü
İSTANBUL

Nesli tükenmek üzere: Marmara Denizi'nde su samuru görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Kilyos sahilinde görüldü. Büyük heyecan uyandıran su samuru, bir vatandaş tarafından amatör kamera ile görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Su samuru
Su samuru

Kilyos sahilinde tüm dünyada nesli tükenen hayvanlar arasında sayılan su samurunun görüntülenmesi vatandaşlarda heyecan uyandırdı. Uzun süredir Türkiye’de görüntülenmeyen su samuru, geçtiğimiz günlerde Kilyos sahilinde bir kaya parçası üzerinde görüldü.

Kilyos’ta yaşayan Eser Şaik isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde bir kaya parçası üzerinde gezen su samuru, etrafına bakındıktan sonra gözlerden kayboluyor. İlçedeki vatandaşlar ise su samurunu tekrar görebilmek için zaman zaman kıyıya gidiyor.

İHA

Genellikle belgesellerde denk geldiği su samurunu canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eser Şaik, “Göç zamanları çeşitli ve farklı kuş türleri denk geliyordu. Ancak bir su samuru ile karşılaşmayı beklemiyordum. İlk defa bir samur gördüm. Böyle bir canlıyı Kilyos’ta görmek bizi heyecanlandırdı. Genelde haberlerde, belgesellerde gördüğümüz bir şeyi canlı görmek, tanık olmak beni mutlu etti” diye konuştu.

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