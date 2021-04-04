Nesli tükenmekte olan vaşak ağzı ve elleri bağlanmış şekilde ölü bulundu Niğde'de dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ölü buldu. Ayakları ve ağzı bağlı vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Televi, "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı.

Haber Merkezi 04 Nisan 2021, 08:39 Son Güncelleme: 04 Nisan 2021, 08:44 DHA