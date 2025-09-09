Neslihan Bahadır CHP'den istifa etti: Halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bir anlayış

"Halkın oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi ve halkın iradesini temsil eden bir kadın, kendi partisinin ilçe başkanı tarafından binadan kovulmuştur. Burada bir gerçeğin altını, kalın çizgilerle çizmek isterim. Ben seçilmişim, ilçe başkanları, il yönetimleri dahil hiçbir kişi bu halkın üstünde değildir. İlçe başkanı eğer bugün o koltukta oturuyorsa, ortaya oturmasını teşkilata, örgüte verdiği destektendir. Ben o koltuklarda oturanlardan farklı olarak doğrudana sandıktan çıkmış, doğrudan halkın iradesiyle seçilmiş biriyim. Seçilmiş bir kadın meclis üyesini binadan kovmak, yalnızca bana değil, Çiftlikköylü kadınların, halkın ve demokrasinin özüne yapılmış büyük bir saldırıdır."