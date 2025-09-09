Neslihan Bahadır CHP'den istifa etti: Halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bir anlayış

Neslihan Önder, alkol ruhsatına karşı çıktığı için mobbing uygulandı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde belediye meclisinde "içkili yer bölgesinin genişletilmesi" teklifine ’hayır’ diyen CHP’li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Neslihan Bahadır partisi tarafından mobbinge uğradı. İhraçla tehdit edildiğini belirten Bahadır, "Halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bir anlayış" diyerek partisinden istifa etti.
Yalova’da alkol ruhsatına karşı çıkan CHP’li Meclis Üyesi Neslihan Bahadır, partisinde mobbinge maruz kaldığını açıkladı.
Çiftlikköy Belediyesi’nde Eylül ayı birleşiminde sahil bölgesine içkili yer bölgesinin genişletilmesiyle ilgili karar görüşülmüştü. Meclis oylamasında teklif CHP’li 8 üye evet, 2 CHP’li ve 5 AK Partili üyenin ’hayır’ demişti. Teklif, 8’e karşılık 7 oyla kabul edildi. CHP’li meclis üyesi ve aynı zamanda İmar Komisyonu Başkanı Mimar Neslihan Bahadır, istifa ettiğini açıkladı.
"Üzerime gelinip mobbing uygulandı"
Kendisine partisi tarafından büyük baskı yapıldığını anlatan Bahadır,
"Ne yazık ki, özgür irademi kullanarak halka aykırı gördüğüm kararlara karşı çıktığımda üzerime gelinip bana karşı büyük baskı uygulanmıştır. Özellikle belediye meclisimize sunulan, Çiftlikköy sahilindeki içki ruhsatı meselesinde, bu ruhsatın usule uygun olmadığını, Çiftlikköy halkının ortak yaşam alanını zedeleyeceğini açıkça gördüğüm ve buna karşı çıktığım için üzerime gelinip mobbing uygulanmıştır. Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaptığı ve nefes aldığı sahil bandında, böylesine özel çıkarlara hizmet eden bir ruhsatın verilmesi yanlıştı ve ben halkımızın iradesini korumak amacıyla buna hayır dedim"
ifadesini kullandı.
Partisinin ilçe binasından kovuldu
Verdiği ’hayır’ oyu yüzünden partiden ihraçla tehdit edildiğini ve parti binasından İlçe Başkanı Savaş Kaşıkçı tarafından kovulduğunu anlatan Bahadır, şöyle konuştu:
"Halkın oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi ve halkın iradesini temsil eden bir kadın, kendi partisinin ilçe başkanı tarafından binadan kovulmuştur. Burada bir gerçeğin altını, kalın çizgilerle çizmek isterim. Ben seçilmişim, ilçe başkanları, il yönetimleri dahil hiçbir kişi bu halkın üstünde değildir. İlçe başkanı eğer bugün o koltukta oturuyorsa, ortaya oturmasını teşkilata, örgüte verdiği destektendir. Ben o koltuklarda oturanlardan farklı olarak doğrudana sandıktan çıkmış, doğrudan halkın iradesiyle seçilmiş biriyim. Seçilmiş bir kadın meclis üyesini binadan kovmak, yalnızca bana değil, Çiftlikköylü kadınların, halkın ve demokrasinin özüne yapılmış büyük bir saldırıdır."
"Halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bir anlayış"
Toplantı sırasında da sözlü baskıya uğradığını anlatan Bahadır,
"Bugün gelinen noktada, İlçe Başkanı bırakın karışmamayı bizlere emir verir hale gelmiş, ’çık dışarı’ diyecek kadar seçilmiş bir meclis üyesini toplantıdan kovma cesaret göstermiştir. Ben burada açıkça söylüyorum. Hiçbir ilçe başkanı, hiçbir makam, halkın iradesini temsil eden meclis üyelerinin kararına karışamaz. İlçe başkanının görevi halkın iradesini yok saymak değil, ona saygı göstermektir. Ancak yaşanan bu olay hukuku hiçe sayan, teamülleri görmezden gelen ve halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bir anlayışın göstergesidir"
dedi.
