Gündem Nevşehir hayata yeni yatırımlarla tutunuyor
NEVŞEHİR

Nevşehir hayata yeni yatırımlarla tutunuyor

Nevşehir Belediyesi, bir yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin bir çok farklı noktasında dezenfekte işlemlerini sürdürürken bir yandan da şehre değer katacak yeni projeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Pforzheim Parkı’nın nikah ve düğün salonuna dönüştürülmesi gibi birçok önemli proje bu yıl içerisinde Nevşehir’e kazandırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir sokakları
Nevşehir sokakları

Ülkemizde yeni tip koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütülürken, virüsün Nevşehir’de de vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için Nevşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Bu konuda Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla adeta seferberlik ilan ederken, bu zor günleri de Türkiye’nin milletçe el ele vererek ve gerekli hassasiyeti göstererek kısa sürede aşacağına olan inançla çeşitli alt yapı, üst yapı, spor, gençlik ve sosyal projeler için de çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Nevşehir

PMT PLENTİ VE YENİ DEPOLAMA ALANI KURULUYOR

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği altyapı ve üst yapı çalışmalarını bu yılda gerçekleştirmeyi sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları öncesinde kendi PMT Plenti tesisinin kurulumu içinde çalışmalara başladı.

Alacaşar yolu üzerindeki Fen İşleri Müdürlüğü karşına kurulacak olan tesis saatte 400 ton kapasiteye sahip olacak ve kendi asfalt temel malzemesini üretecek olan belediye bu sayede ciddi bir mali tasarruf sağlamış olacak.

GENÇLER İÇİN ULUSLARARASI AKADEMİ

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘İki Gözümün Nuru’ dediği Nevşehirli gençler için Türkiye’ye örnek olacak Uluslararası Gençlik Akademisi projesini de hayata geçiriyor.

Nevşehir Belediyesi, gençlerin serbest zamanlarını çağın gerektirdiği ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak, gençlerin dijital kültürle birlikte bu alanı etkili kullanabilecekleri, kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilecekleri, bunlardan faydalanarak üretim yapabilecekleri çağdaş yöntemlerle eğitim verecek olan Uluslararası Gençlik Akademisi’ni Nevşehir’e kazandırıyor.

18 BRANŞTA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Sosyal medya okur yazarlığı, yazılım kodlama, robotik, grafik tasarım, 3D tasarım, görgü kuralları, liderlik, ileri ve orta seviye zeka oyunları, tiyatro, drama, karakalem, yağlıboya, ebru, keman, gitar, bağlama, ney ve darbuka gibi 18 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği akademi sayesinde, Nevşehir’de girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış gençler yetiştirilecek. Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan 300 bin lira destek alan proje Türkiye’ye örnek olacak.

KONAĞA YENİ GÖREV

  • Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi üzerindeki Kültür Park içerisindeki Nevşehir Konağı’nda da hummalı çalışmasını sürdürüyor. Daha önce restoran olarak hizmet veren tesis, Arı’nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Personel A.Ş ve Turizm ve Spor A.Ş şirketlerinin ana idari merkezi olarak hizmet verecek.

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