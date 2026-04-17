Nevzat Bahtiyar’ın cezası 17 yıla çıkarıldı

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunan Narin’in ölümü Türkiye’yi derinden sarsmıştı. İlk yargılamada Bahtiyar’a “delil gizleme” suçundan 4,5 yıl ceza verilmiş, Yargıtay ise eylemin daha ağır suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti. Yeniden görülen davada savcılık, Bahtiyar’ın “kasten öldürmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise sanığın eylemini “yardım” kapsamında değerlendirerek 17 yıl hapis cezası verdi.