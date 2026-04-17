Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevzat Bahtiyar’ın cezası 17 yıla çıkarıldı

04:0017/04/2026, Cuma
Sonraki haber
Bahtiyar’a “delil gizleme” suçundan 4,5 yıl ceza verilmiş, Yargıtay ise eylemin daha ağır suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.
Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini dere yatağına amcanın talimatıyla saklayan Nevzat Bahtiyar, yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. İlk yargılamada Bahtiyar’a ‘delil gizleme’ suçundan 4,5 yıl ceza verilmiş, Yargıtay ise kararı bozmuştu.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada kritik duruşma tamamlandı. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar, “nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

YARGITAY BOZMUŞTU

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunan Narin’in ölümü Türkiye’yi derinden sarsmıştı. İlk yargılamada Bahtiyar’a “delil gizleme” suçundan 4,5 yıl ceza verilmiş, Yargıtay ise eylemin daha ağır suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti. Yeniden görülen davada savcılık, Bahtiyar’ın “kasten öldürmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise sanığın eylemini “yardım” kapsamında değerlendirerek 17 yıl hapis cezası verdi.


#Narin Güran
#cinayet
#Nevzat Bahtiyar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor: Hafta sonu hava tersine dönüyor