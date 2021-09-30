Gündem New York Timestan Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi Putine yakınlaşarak ABDyi tehdit ediyor
POLİTİKA

New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Putin'e yakınlaşarak ABD'yi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik bir ziyarette bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. New York Times gazetesi, bu görüşme ile ilgili bir analiz haber yayımladı. Haberde "Erdoğan Putin'e yakınlaşarak ABD'yi tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
New York Timestan Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Putine yakınlaşarak ABDyi tehdit ediyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüştü. Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

ABD'li New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in görüşmesi ile ilgili bir analiz haber yayımladı.

"Türkiye ve Rusya, enerji ve silah anlaşmalarında hem dost hem de birçok Ortadoğu savaşında düşman olmuştur." denilen haberde "Paralı askerler ve vekiller aracılığıyla Suriye ve Libya'daki savaşlarda ülkeler karşı tarafta yer alırken, Dağlık Karabağ'daki çatışmada hem Türk hem de Rus birlikleri barış gücü olarak görev yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil

"Putin'e yakınlaşarak ABD'yi tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile diplomasisinin çoğunun bir pazarlık olarak yorumlandığının öne sürüldüğü haberde "Putin'e yakınlaşarak ABD'yi tehdit ediyor" yorumunda bulunuldu.

Haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta New York Times editörleri ile yaptığı röportajdaki S-400 bölümüne de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sofistike bir Rus füze sistemi satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki önerileri reddettiği" hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:

  • "Erdoğan, hem NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını yeniden teyit ettiğini belirterek, “Kendi silahlarımızı alıyoruz” dedi. Erdoğan, Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satmış olsaydı, “S-400 almak zorunda kalmayacaktı” dedi.
  • Türkiye'nin eylemlerinin ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediği sorulduğunda, Erdoğan özür dilemedi. "Bence buna değerdi," dedi. "Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz."
  • Sayın Erdoğan ayrıca ABD-Türkiye ilişkisinin temelde önemini koruduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun ABD bağları var" dedi. “Bu güçlendirilecek ve korunması gerekiyor.”

Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi
OYNAT 01:04
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan'a 'Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sohbet sırasında Putin'e antikor seviyesini sorması üzerine Putin, 'Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde' diyerek karşılık verdi. Antikor seviyesinin düşük olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Benimki binin üzerinde' dedi. Putin'in aşı tavsiyesine ise Erdoğan, 'Daha önce aşılandım. Üçüncü doz aşımı Pfizer/BioNTech yaptırdım' diye karşılık verdi. Putin ise, 'Bir dahaki sefere artık' dedi.
Abone Ol Google News
Beyzbol sopalısaldırgan dehşeti

Beyzbol sopalı
saldırgan dehşeti

TIR sürücüsünü darp etti zincirleme kazaya yol açtı.
Binden fazlaatama yapıldı

Binden fazla
atama yapıldı

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de.
ABD Patriot satsaydıgerek kalmayacaktı

ABD Patriot satsaydı
gerek kalmayacaktı

Erdoğan'dan New York Times'a S-400 açıklaması.
Kafkaslar'da<br>İran gerilimi

Kafkaslar'da
İran gerilimi

Son 2 aydır Ermenilere malzeme ve akaryakıt gönderiyor.
Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Erdoğan ile Putin'in 2 saat 45 dakikalık görüşmesinde kritik konular masada oldu.
İKA’lar mesaide

İKA’lar mesaide

​İnsansız Kara Araçları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı.
Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

​Yıldırım'dan Vişne Caddesi esnafına tam destek
Altısı bir arada

Altısı bir arada

​Başbakanlık hayali için toplanacaklar.
TMMOB'den PKK <br>kanalına basın ödülü

TMMOB'den PKK
kanalına basın ödülü

​Kadın teröristlerle ilgili haber yapan Hollanda merkezli kanalda sık sık elebaşları boy gösteriyor.
Para da bomba da Suriye’den

Para da bomba da Suriye’den

​İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Üç hafta sürüyor

Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı.
12 avrodan<br> 85 avroya yükseldi

12 avrodan
85 avroya yükseldi

​Avrupa'da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı.
Gözleri döndü

Gözleri döndü

​Yahudiler İbrahim Camii'ni basıp dans etti.
FETÖ mülki <br>idareye böyle sızdı

FETÖ mülki
idareye böyle sızdı

​Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar.
Uşak'ta <br>heyecanlandıran keşif

Uşak'ta
heyecanlandıran keşif

400 kaya mezarı tespit edildi.
Kovid'in ilacı<br>Van Gölü'nde saklı

Kovid'in ilacı
Van Gölü'nde saklı

​Hazırlanan sprey virüsün çoğalmasını engelliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.