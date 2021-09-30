New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Putin'e yakınlaşarak ABD'yi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüştü. Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

ABD'li New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in görüşmesi ile ilgili bir analiz haber yayımladı.

"Türkiye ve Rusya, enerji ve silah anlaşmalarında hem dost hem de birçok Ortadoğu savaşında düşman olmuştur." denilen haberde "Paralı askerler ve vekiller aracılığıyla Suriye ve Libya'daki savaşlarda ülkeler karşı tarafta yer alırken, Dağlık Karabağ'daki çatışmada hem Türk hem de Rus birlikleri barış gücü olarak görev yapıyor." ifadelerine yer verildi.

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"Putin'e yakınlaşarak ABD'yi tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile diplomasisinin çoğunun bir pazarlık olarak yorumlandığının öne sürüldüğü haberde "Putin'e yakınlaşarak ABD'yi tehdit ediyor" yorumunda bulunuldu.

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Haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta New York Times editörleri ile yaptığı röportajdaki S-400 bölümüne de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sofistike bir Rus füze sistemi satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki önerileri reddettiği" hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan, hem NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını yeniden teyit ettiğini belirterek, “Kendi silahlarımızı alıyoruz” dedi. Erdoğan, Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satmış olsaydı, “S-400 almak zorunda kalmayacaktı” dedi.

Türkiye'nin eylemlerinin ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediği sorulduğunda, Erdoğan özür dilemedi. "Bence buna değerdi," dedi. "Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz."

Sayın Erdoğan ayrıca ABD-Türkiye ilişkisinin temelde önemini koruduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun ABD bağları var" dedi. “Bu güçlendirilecek ve korunması gerekiyor.”