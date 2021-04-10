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Gündem Kaza yapan ve tipide mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahine ulaşıldı
NİĞDE

Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı

Kaza yapan ve tipide mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı

Niğde-Adana kara yolunda kaza yapan ve tipide mahsur kaldıklarını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerince kurtarılan Şahin'in Niğde'ye götürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahine ulaşıldı
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in aracı Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptıklarını hesabından duyurdu.

Bir tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var. Acil yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin
Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin

BAKAN SOYLU: ŞAHİN'E ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra yaptığı açıklamada polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi
OYNAT 00:15
AK Parti Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, kar yağışı dolayısıyla buz tutan Niğde-Adana Otoyolunda aracıyla kaza yaptı. Twitter hesabından kaza görüntüsünü paylaşan Şahin, 'Niğde-Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız tipi var. Acil yardım bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
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