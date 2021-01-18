Gündem Niğde Belediyesinden Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara meyve desteği
NİĞDE

Niğde Belediyesinden Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara meyve desteği

Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşlara meyve paketi dağıttı. Belediyeden yapılan açıklamada Başkan Emrah Özdemir, "Dayanışma içinde inşallah bu günleri de atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Niğde Belediyesi açıklama yaptı.
Niğde Belediyesi açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Emrah Özdemir, karantinada bulunan vatandaşların bağışıklıklarını güçlendirmeye yardımcı olmak ve onlara moral vermek için C vitamini desteği sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, salgının Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

AA
Karantinadaki vatandaşlara vitamin desteği.

"Dayanışma içinde atlatacağız"

Karantinadaki vatandaşlara vitamin desteği sağladıklarını aktaran Özdemir, "Koronavirüsün yol açtığı zorlu günler, dayanışma içinde atlatılacak. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine karşı Niğde Belediyesi olarak ilk günden bu yana özverili ve hummalı bir çalışma içindeyiz. Vakaların düşüşe geçtiği bu dönemde vatandaşlarımızdan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, açıklamasını, "Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi düşünelim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz yönünde bizlere sürekli tavsiyede bulunulan C vitamini takviyesi de Niğde Belediyesinden olsun diyerek karantinada bulunan vatandaşlarımıza meyve paketi dağıttık. Dayanışma içinde inşallah bu günleri de atlatacağız." şeklinde tamamladı.

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