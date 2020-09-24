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Gündem Niğde depreminin ardından uzman isimden kritik açıklama Hasan Dağı aktif bir volkan
NİĞDE

Niğde depreminin ardından uzman isimden kritik açıklama: Hasan Dağı aktif bir volkan

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener ve ekibi, 20 Eylül'de 5.1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Şener, bölgede bulunan Hasan Dağı'nın aktif bir volkan olduğunu belirterek, depreme neden olup olmayacağı konusunda araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bor'daki depremin Hasan Dağı'na etkisi araştırılacak.
Bor'daki depremin Hasan Dağı'na etkisi araştırılacak.

Ekibiyle birlikte Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Şener, 20 Eylül'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 41 artçı sarsıntının meydana geldiğini aktardı.

DAĞ DURDUĞU SÜRECE GAZ ÇIKACAK

Bölgedeki Hasan Dağı'nın aktif bir volkan olduğunu ve depremde etkisi olup olmadığını araştırdıklarını dile getiren Şener, şunları söyledi:

  • "Hasan Dağı'nın en son patladığı tarih, Çatalhöyük'te yapılan arkeolojik kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı. M.Ö. 6500 yılı. Dolayısıyla biz, 10 bin senede volkanik faaliyet olduğu zaman aktif volkan diyoruz, dolayısıyla Hasan Dağı da bu bağlamda aktif bir volkan.

Niğde'de meydana gelen deprem kameralara böyle yansıdı
OYNAT 00:28
Niğde'de meydana gelen deprem kameralara böyle yansıdı
AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.


ŞU AN UYKUDA

Şu an uykuda ama 5.1 şiddetindeki depremin Hasan Dağı volkanizmasını etkileyeceği konusunda konuşmak çok iddialı bir konu olur. Burada incelemeler yapacağız.

Sosyal medyada çıkan gaz çıkışı videoları var. Hasan Dağı'nın kraterine yakın. Aşağı yukarı 3 bin metre yükseklikte. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yapmış olduğu çalışmalarda o gazların bütün kimyasallarını araştırmış durumda. Hasan Dağı durduğu sürece o gazlar oradan çıkacak. Korkulacak bir şey yok, hafif bir deprem. Yörede de fazla hasar ve can kaybı yok. Jeolojik incelemeler yapacağız."

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