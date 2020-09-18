Niğde haberleri: Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı, ikiye bölündü: Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralı Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı, ikiye bölündü: Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralı Niğde’de feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, ikisi ağır dört kişi yaralandı.

Haber Merkezi 18 Eylül 2020, 07:22 Son Güncelleme: 18 Eylül 2020, 07:33 İHA