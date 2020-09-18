Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı, ikiye bölündü: Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı K.(23) yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Ş.’ye (17) çarptıktan sonra kontrolden çıktı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.
HURDAYA DÖNDÜ
- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi hurdaya dönen otomobilden çıkardı. Hastaneye sevk edilen yaya Kemal Furkan Ş. ile otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Ö.(25), Ramazan B.(25) ve Batuhan Ş. (19) isimli yaralılar hastaneye sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Ö., Ramazan B., Batuhan Ş. hastanede tedavi altına alındı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil içerisinde hayatını kaybeden Çağrı K. isimli şahsın cansız bedeni ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.