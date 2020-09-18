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NİĞDE

Niğde haberleri: Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı, ikiye bölündü: Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralı

Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı, ikiye bölündü: Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralı

Niğde’de feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, ikisi ağır dört kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Niğde'de yayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye bölündü.
Niğde'de yayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye bölündü.

Edinilen bilgiye göre kaza eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı K.(23) yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Ş.’ye (17) çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.

İHA
Bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

HURDAYA DÖNDÜ

  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi hurdaya dönen otomobilden çıkardı. Hastaneye sevk edilen yaya Kemal Furkan Ş. ile otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Ö.(25), Ramazan B.(25) ve Batuhan Ş. (19) isimli yaralılar hastaneye sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Ö., Ramazan B., Batuhan Ş. hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, ikisi ağır dört kişi yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil içerisinde hayatını kaybeden Çağrı K. isimli şahsın cansız bedeni ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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