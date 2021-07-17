Niğde Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması: 74'ü yakalandı

Sosyal medyada Ankara Niğde Otoyolunda duran bir TIR'dan inerek Türkiye'ye kaçak Afganistan'dan kaçak giriş yaptığı iddia edilen kaçak göçmenlerin videosunun ardından ekipler harekete geçti. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16.07.2021 günü ilimiz Ankara -Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar “74” düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

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