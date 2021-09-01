Gündem Niğdede acı olay Dengesini kaybedip gölete düşen genç boğularak hayatını kaybetti
NİĞDE

Niğde’de acı olay: Dengesini kaybedip gölete düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Niğde'de serinlemek için ayaklarını gölete sokan Sofucan Öztürk (19), dengesini kaybedip suya düşmesi sonucu boğuldu.

Haber Merkezi DHA
Niğde’de acı olay: Dengesini kaybedip gölete düşen genç boğularak hayatını kaybetti
Sofucan Öztürk'ün cansız bedeni göletten çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. Ardakaşlarıyla birlikte gölete gezmeye gelen Sofucan Öztürk, iddiaya göre ayaklarını suya soktu. Bir anda dengesini kaybeden Öztürk, gölete düştü.

Öztürk'ün suda kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmasında Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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