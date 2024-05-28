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Niğde'de dört jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Niğde'de 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak. Niğde Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Niğde'nin Altunhisar ve Bor ilçeleri sınırlarında bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

09:55 - 28/05/2024 منگل
AA
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Niğde'de 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak.
Niğde Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Altunhisar ve Bor ilçeleri sınırlarında bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 2 milyon 160 bin lira ile 5 milyon 178 bin 654 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 26 Haziran Çarşamba günü 11.45-11.51 saatleri arasında Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası encümen toplantı salonunda yapılacak.


İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Niğde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Hizmet Binası'nda veya Niğde Encümen Müdürlüğü, Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binasında görülebilecek ve 750 lira karşılığında satın alınabilecek.


#Resmi Gazete
#ihale
#jeotermal kaynak
#Niğde
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