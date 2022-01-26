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NİĞDE

Niğde’de feci kaza: 2’si çocuk 3 ölü

Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Niğde’de feci kaza: 2’si çocuk 3 ölü
Niğde’de feci kaza.

Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

TIR MİNİBÜSE ÇARPTI


Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Vali Yerlikaya uyarmıştı: Basın Ekspres'te kalan araçlar çekiliyor
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası birçok noktada araçlar yolda kaldı. O noktalardan birisi de Basın Ekspres Yolu oldu.
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Araçların çoğu sahiplerince bulundukları yerlerden alınırken, yoldan alınmayan araçlar ise emniyet ekipleri tarafından kaldırıldı.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir\" ifadelerini kullanmıştı.
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Vali Yerlikaya uyarmıştı: Basın Ekspres'te kalan araçlar çekiliyor
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sahiplerinin almadığı, yollarda bırakılan araçlar çekilmeye başladı.

İstanbul'da kar yüzünden kaza yapan sürücüler soluğu oto sanayide aldı
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İstanbul’da Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ana yollar ve ara sokaklar buz tuttu. Araçları ile yola çıkan sürücüler buz tutan yollarda zor anlar yaşadı.
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Kentteki şiddetli kar yağışından araçlar da nasibini aldı. Buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden kimi sürücüler duvara ya da öndeki araçlara vurarak durabildi.
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Çok sayıda araçta hasar oluşunca, oto sanayi sitelerinde de kar mesaisi başladı. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli kar yağışı ve buzlanma sonucu araçlarında hasar oluşan sürücülerin Tuzla Oto Sanayi Sitesinde oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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Sanayi esnaflarından Özcan Önen, ”Tabi ki etkiledi. Bunda en büyük etken kar lastiği takılmaması. Araçların bakımlarının yapılmaması. Bununla alakalı araçlarda kaymadan sebep kazaların oluşması daha fazla arttı.
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Araç sahiplerinin zamanında araçlarının lastiklerini ve bakımlarını düzgün bir şekilde yaptırması daha mantıklı diye düşünüyoruz. Kazaların sebebini daha da düşürmesine neden olacağına düşünüyoruz.
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Mümkün mertebe de araçlarla işi olmayanların dışarı çıkmamasını ve araçlarını kullanmamasını istiyoruz. Kar yağışında gelen araç sayısı daha fazla arttı.
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Bunun nedeni de kazalar. Bundan dolayı da hasarların yükselmesi sanayide bir yoğunluk oluşturdu. Çalışmamız devam ediyor” şeklinde konuştu.
İstanbul'da kar yüzünden kaza yapan sürücüler soluğu oto sanayide aldı
İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kaza yapan araçların sürücüleri oto sanayi sitelerine akın etti. Tuzla Oto Sanayi Sitesi'nin araç yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.


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