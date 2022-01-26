Niğde’de feci kaza: 2’si çocuk 3 ölü

Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.
Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
TIR MİNİBÜSE ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.
2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.