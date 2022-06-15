Gündem Niğdede Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda ikisi kadın dört şüpheliye gözaltı
NİĞDE

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda ikisi kadın dört şüpheliye gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen dört şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Niğdede Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda ikisi kadın dört şüpheliye gözaltı
Arşiv.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dört adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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