Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda ikisi kadın dört şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dört adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

GÜNDEM Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine 29 ilde operasyon: 59 gözaltı kararı