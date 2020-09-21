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NİĞDE

Niğde'den son dakika deprem haberi: Bor ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Niğde'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha

Niğde'den sabah saatlerinde bir son dakika deprem haberi daha geldi. Dün akşam saatlerinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Niğde'nin Bor ilçesi bu sabah da 4,1 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı.

Haber Merkezi AA
Niğde'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Niğde'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 06.37'de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesinde zeminden 7.03 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Niğde'de meydana gelen deprem kameralara böyle yansıdı
OYNAT 00:28
Niğde'de meydana gelen deprem kameralara böyle yansıdı
AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.

  • Dün saat 22.08'de yine Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.

AKSARAY OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise deprimen Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı.

Niğde'de korkutan deprem
GÜNDEM
Niğde'de korkutan deprem
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