Nilüfer Çayı Marmara’ya zehir taşıyor

Kirlilik nedeniyle oluşun müsilaj denizlerimizi tehdit etmeye devam ediyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bursa’nın önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Çayı’nda araştırmalarda bulundu. Sarı, Türkiye’nin en kirli akarsularından biri olan Nilüfer Çayı’nın Marmara’ya zehir taşıyarak müsilajı tetiklediğini söyledi. Nilüfer Çayı’nın 3 stratejik noktasında çalışmalar yapan Sarı, Nilüfer Çayı’nın şu an itibarıyla 4. sınıf su kalitesine sahip olduğunu ve acil eylem planı oluşturulması gerektiğini vurguladı. Sarı, “Halihazırda Nilüfer Çayı evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer atıklarla kirlenmiştir. Hatta rengi, kokusu ve geçtiği yerlerde bıraktığı tortusuyla üzeri açık bir “atık kanalı” olarak nitelendirilmektedir” dedi. Sarı, ayrıca tarımsal sulama yapılmasının da önlenmesi gerektiğini ifade etti.