Nişantaşı Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı: Rektör yardımcısı asistanların üzerine yürüdü

O anlar böyle görüntülendi.

Nişantaşı Üniversitesi'nde aralarında eşit işe eşit ücret talebiyle dilekçe verenlerin de bulunduğu 20 dolayında araştırma görevlisi işten çıkarıldı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden araştırma görevlileri, insan kaynakları tarafından çağrılan araştırma görevlilerinin “Performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten atıldığını söyledi. İnsan kaynakları tarafından 20 asistanın bu şekilde arandığı öğrenildi.

Bu sayının 60'ı bulabileceği düşünülüyor.

Öte yandan Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal kendisini alkışlarla protesto eden araştırma görevlilerinin üzerine yürüdü.

'HESAP VERMEK ZORUNDA MIYIM'

O anlarda bir araştırma görevlisi ve rektör yardımcısı arasında yaşanan diyalog şöyle:

Araştırma görevlisi: ''Vicdansız bir davranış gösteriyorsunuz. Siz bizim hangi şartlarda çalıştığımızı biliyor musunuz?''

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Rektör yardımcısı: ''Sana hesap vermek zorunda mıyım lan?''

'EĞİTİM BU'

Ünal'ın bağırışları üzerine bir araştırma görevlisi "Tutumunuzu da gördüler, üslubunuzu da gördüler. Bu mu eğitim!" sözleri ile tepki gösterdi. Aynı tonda devam eden Rektör Yardımcısı Ünal, "Eğitim bu" diye bağırarak yanıt verdi.

'FOTOĞRAFLARINI ÇEKİN'

İşten çıkarılan akademisyenlerden biri Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu:

''Dün insan kaynaklarından arayarak çağırdılar. Gittim. Dediler ki; okul performasınızdan memnun değil, işten çıkaracaklar. Ben de dedim ki; nasıl bir ölçüt ile buna karar verdiğiniz? Bilmiyoruz dediler. Arabulucu da getirtmişlerdi. O da hazır bekliyordu. Sizin de hak talebiniz varsa bir şeyler yapalım dediler. Diğer arkadaşlarımızı da işten çıkardıklarını söylemişler.

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Öğleden sonra yeniden insan kaynaklarına davet edildik. Sonrasında genel müdürlük önünde toplandık. Okula güvenlik çağrıldılar, setler çekildi.

Bizde alkışlayıp protesto ettik durumu. Sonra rektör yardımcısı gelip hakaretler etmeye başladı, üzerimize yürüdü. Dekan alıp götürdü daha sonra rektör yardımcısı. Biraz daha sürdü, protesto.

Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal saldırısı sırasında bizlere destek veren için, ''Fotoğraflarını çekin, bunların hepsini kovun'' dedi''

TEHDİT ETTİLER

Ayrıca yönetimin araştırma görevlilerini anlaşmadıkları durumda farklı kodla işten çıkarma tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

Yaşananların ardından sorularımızı yanıtlayan Nişantaşı Üniversitesi akademisyeni ise zor şartlarda çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

''Bizim şartlarımız üniversitede çalışıyor olmamıza rağmen; üniversitenin hocalarına, akademisyenlerine verdiği bir değer yok. Odamız yok, 70 araştırma görevlisi aynı odada çalışıyor. Sınıflarımız cam, nedeni şeffaflık değil, gözetim. Dışarıdan içeride hangi sunumlar yapılıyor ne konuşuluyor bunları kontrol edebilmek isteniyor.

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Fiziki şartlarımız hiç bir zaman iyi olmadı. Zaman zaman dile getirmemize rağmen karşılanmadı.''

'İSTERLERSE İŞTEN AYRILABİLİRLER'

Nişantaşı Üniversitesi'nde çalışan araştırma görevlileri bir süredir ücret eşitliği, yemek ve ulaşım gibi hakları için yönetimden çeşitli taleplerde bulunuyordu.

Yönetim ile yapılan görüşmelerde, taleplerin karşılanmasının mümkün olmadığı bildirilirken; gerekçe olarak ise 'mevcut şartlar' gösteriliyor, araştırma görevlilerinin isterlerse işten ayrılabilecekleri bildiriliyordu.

'İP ÜSTÜNDEYİZ NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ'

Nişantaşı Üniversitesi çalışanları daha önce sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışmış gazetelere demeçler vermişti. Üniversite yönetiminin bu demeçlerden sonra baskıyı artırdığını aktaran araştırma görevlileri, “Hepimiz ne zaman insan kaynaklarına çağrılacağız diye bekliyoruz. İp üstündeyiz ne olacağını bilmiyoruz. Aramızda eşit ücret için okul yönetimine dilekçe verenler de var. 60 araştırma görevlisinin çıkarılabileceğini düşünüyoruz” dedi.

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İnsan kaynaklarına çağrılan asistanlara arabulucu eşliğinde para teklif edildiği, yasal tazminatın çok altında kalan bu rakamı kabul etmeyenlere de "Kod 22'den çıkarıldınız ama ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat vermeyiz" denildiği aktarıldı.

GÜVENCEYE ALINMIŞTI

2020 yılında çıkan kanun ile vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin devlet üniversitelerindeki akademisyenlerden daha düşük ücret almayacakları yasal güvenceye alınmıştı.

İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRECEK

Ayrıca yapılan protestoya destek veren doktora araştırma görevlileri ve doçenlerin de işlerine son verileceği konuşuluyor.