Nüfusta kötü senaryo gerçekleşiyor

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Furkan Metin, Türkiye’nin çok yaşlı ülkeler statüsüne girdiğini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Furkan Metin, “Yıllarca genç nüfusumuzun avantajını hep konuşurduk ama artık o demografik fırsat penceresi çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Bugün itibarıyla yüzde 10 civarında 65 yaş üstü nüfusumuz var. Türkiye'nin 5 yıl önce nüfus projeksiyonunda 'kötü senaryo' dediği senaryomuz şu an 'ana senaryo' oldu. Şu an 'kötü senaryo' dediğimiz senaryo eğer 5-10 yıl sonra 'ana senaryoya' dönerse şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız, bugün doğan bir çocuğumuz 75 yaşına geldiğinde, nüfusu 54 milyona düşmüş, yarısı 65 yaş üstü olan bir toplumun ferdi olacak” şeklinde konuştu.
EVLENME YAŞI İLERLİYOR
TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç da ilk evlenme yaşına ilişkin bilgi verdi. İlk evlenme yaş ortalamasının yükseldiğini söyleyen Aytaç, "Ortalama ilk evlenme yaşı 2001 yılında kadınlar için 22,7 iken günümüzde 25,7'ye kadar çıkmış durumda. 2001 yılında erkekler için 26'ydı, bu erkekler için de 28'e çıktı" diye konuştu.