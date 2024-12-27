Nüfusta kötü senaryo gerçekleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Furkan Metin, “Yıllarca genç nüfusumuzun avantajını hep konuşurduk ama artık o demografik fırsat penceresi çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Bugün itibarıyla yüzde 10 civarında 65 yaş üstü nüfusumuz var. Türkiye'nin 5 yıl önce nüfus projeksiyonunda 'kötü senaryo' dediği senaryomuz şu an 'ana senaryo' oldu. Şu an 'kötü senaryo' dediğimiz senaryo eğer 5-10 yıl sonra 'ana senaryoya' dönerse şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız, bugün doğan bir çocuğumuz 75 yaşına geldiğinde, nüfusu 54 milyona düşmüş, yarısı 65 yaş üstü olan bir toplumun ferdi olacak” şeklinde konuştu.