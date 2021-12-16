Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' tepkisi: Özgenç saçmaladı

Yeni ekonomik modele döviz üzerinden gösterilen direnç, kara propagandaya dönüştü. 17-25 Aralık sonrasında FETÖ’ye destek veren açıklamalarıyla dikkat çeken Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “ağır ekonomik bunalım sebebiyle alınabilecek olağanüstü hal tedbirlerine dair” bir paylaşım yaparak “OHAL” iddiasını ortaya attı.

Özgenç, söz konusu açıklamasıyla ilgili özür diledi ancak muhalefet, ortaya atılan bu iddia üzerinden hükümeti hedefine aldı. Bu da “yeni model üzerinden ekonomik bağımsızlık için yürütülen mücadeleye karşı kur ataklarıyla yapılan operasyon, şimdi de OHAL tartışmasıyla yapılmak isteniyor” diye yorumlandı.

NUMAN KURTULMUŞ: SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ

AK Parti kurmayları, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “Ekonomik olağanüstü hal ilan edilebilir” iddialarıyla ilgili “Saçma sapan bir iddiadır, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz, düşünülemez. Türkiye, ekonomik sistemi, serbest pazar ekonomisinin şartlarında gündeme almış bir ülkedir. Bu sistem, serbest pazar koşullarından asla taviz verilmeden devam eder” dedi.

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CNN Türk’te açıklamalar yapan Numan Kurtulmuş, “Hiç kimsenin aklından bir olağanüstü hal gibi laf geçmesin. Bunun konuşulması dahi fevkalade yanlıştır. Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı yoktur” diye konuştu.

HEDEF YATIRIMCIYI KORKUTMAK

AK Parti kurmayları da OHAL iddialarının, hem toplumu hem de yatırımcıyı korkutmaya yönelik olduğunu belirtti.

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