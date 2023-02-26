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Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı

Depremde büyük yıkım yaşanan Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak dün gözaltında alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce de, Kavak’ın ortağı ve Nurdağı’nda çöken birçok apartmanın müteahhitliğini yapan belediye meclis üyesi Yunus Kaya tutuklanmıştı.

04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Nurdağı'nda çok sayıda bina yerle bir oldu, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar Gaziantep genelinde çöken binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı, 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi.

KARDEŞİME DEVRETTİM

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak dün gözaltına alındı. Çöken binaların müteahhidi Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Kavak, ilk ifadesinde, depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söyledi. Sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edilen Kavak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Deprem
#Gaziantep
#Nurdağı
#Ökkeş Kavak
2 saat önce
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Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
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