Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Nurdağı'nda çok sayıda bina yerle bir oldu, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar Gaziantep genelinde çöken binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı, 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi.